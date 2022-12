Pogoda. Do końca tygodnia sporo słońca, tylko na południowym wschodzie sypnie śniegiem

Pogoda. Do końca tygodnia w ciągu dnia na minusie

Pomimo przebudowy pola barycznego, to cyrkulacja powietrza nie ulegnie większym zmianom i nadal ze wschodu napływać do nas będzie mroźne powietrze kontynentalne. Stąd do niedzieli włącznie w ciągu dnia notować będziemy minusowe temperatury od -1/-3 stopni na zachodzie i do -5/-8 na północnym wschodzie.