Pogoda długoterminowa. Synoptycy o historycznej zimie w Europie

Fala zimna, która uderzyła w Półwysep Iberyjski, przeszła wszelkie wyobrażenia Hiszpanów. W ich kraju odnotowano najniższą w historii pomiarów temperaturę powietrza. Termometry w niektórych stacjach meteorologicznych wskazały nawet -35,8 stopni Celsjusza. W dodatku Hiszpanię nawiedziła również największa od 50 lat śnieżyca. Wszystkie te ekstremalne zjawiska pogodowe to sprawka tzw. bestii ze Wschodu, czyli wyżu syberyjskiego, który wylał na Europę olbrzymie masy zimnego powietrza.

Pogoda długoterminowa. "Bestia" zapuka do Polski dwa razy

Według modeli meteorologicznych pierwsze uderzenie syberyjskiego mrozu nadejdzie do Polski w najbliższy weekend, czyli 16 i 17 stycznia. Synoptycy przewidują, że lokalnie rekordy najniższych temperatur mogą zostać przekroczone nawet o 16 stopni Celsjusza. Najniższe temperatury mają nawiedzić rejon Karpat, gdzie średnia dzienna temperatura może spaść nawet do 30. kreski poniżej zera.

Madryt zasypany śniegiem. "Hiszpanie nie widzieli takiej zimy od 50 lat"

Na tym jednak nie koniec, bo wyż syberyjski przygotował dla mieszkańców Europy Środkowej mroźną dokładkę. Druga porcja mroźnych mas powietrza ma dotrzeć nad Bałtyk około 25 stycznia. Specjaliści od pogody nie chcą jednak już teraz przewidywać, jakich temperatur możemy się wówczas spodziewać. Obecne modele nie dają jednoznacznych odpowiedzi na to pytanie.

Pogoda długoterminowa. Model pokazuje przewidywania, co do drugiej fali zimna (Źródło: wetterzentrale.de)

Pogoda długoterminowa. Europa drży z zimna

Ekstremalnie niskie temperatury nawiedziły również pozostałe części Starego Kontynentu. W Wielkiej Brytanii odnotowano najniższe temperatury od czasów rekordowej zimy z 2010 roku. Choć w Europie Środkowej temperatury rzędu -12 stopni Celsjusza nie budzą grozy, to dla Brytyjczyków są to wartości niezwykle rzadkie.

Zima pokazała swoje mroźne oblicze również w krajach alpejskich. We włoskiej Dolinie de Campoluzzo temperatura spadła do niemal -40 stopni poniżej zera. Na granicy Francji i Szwajcarii w Le Bréviene słupki rtęci zapikowały do wartości -28. Temperatury poniżej 20 stopni pod kreską odnotowano również w Czechach (-25,9 stopni Celsjusza), Austrii (-24) i niemieckim Obersdorfie (-22,3).