Pogoda. Długoterminowa prognoza IMGW. Święta będą białe?

Na nadchodzącą zimę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje scenariusz, który znamy z minionych lat. Według jego synoptyków zima będzie raczej łagodna i przyjdzie dopiero po Nowym Roku.

Biały puch, i to obficie, ma przykryć Polskę w styczniu. W tym miesiącu oraz w lutym średnia dobowa temperatura może spaść do -10 st. C. - Zima będzie całkiem normalna z cieplejszym grudniem i nieco chłodniejszym styczniem i częścią lutego. Będziemy mogli zaobserwować śnieg, a pokrywa śnieżna na pewno się stworzy - zapowiada Grzegorz Walijewski z IMGW.