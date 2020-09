Pogoda długoterminowa na wrzesień. Zapowiada się upalnie. Temperatura poszybuje nawet do 30 stopni

Pogoda na najbliższe dni

W czwartek będzie przeważać zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami rozpogodzeniami. Musimy się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 16 st. C, 18 st. C na północy kraju oraz w rejonach podgórskich do 19 st. C, 22 st. C na pozostałym obszarze.