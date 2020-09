Pogoda długoterminowa na wrzesień. Upalne dwa tygodnie. Temperatura jak w wakacje. Potem mocne ochłodzenie

Pogoda w najbliższych tygodniach jeszcze przypomni nam wakacje. Według prognozy długoterminowej na kolejne dwa tygodnie września na portalu fanipogody.pl, do Polski dociera potężny układ omega. Spowoduje, że czekają nas upał i burze, choć synoptycy podkreślają, że prognozy na tak odległy okres należy traktować z pewną dozą niepewności.

Pogoda na piątek

W piątek na południu kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze, a także w górach, umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Nad samym morzem, a także w górach, po południu możliwy jest słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna będzie oscylować od 16 st. na północnym wschodzie, około 18 st. nad morzem do 22 st. na południu.

Pogoda na weekend

Pogoda na weekend zapowiada się wspaniale. W sobotę na ogół zachmurzenie będzie małe, jedynie nad samym morzem okresami wzrastające do umiarkowanego. Termometry pokażą od 20 st. na Suwalszczyźnie, około 24 st., 25 st. w centrum i na południowym wschodzie do 27 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, na północy także umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Pogoda na wrzesień

Jak prognozują synoptycy portalu fanipogody.pl, widoczny układ omega przyczyni się do wystąpienia wysokich temperatur jak na wrzesień. Poranki i wieczory będą już oczywiście wyraźnie chłodne, ale w ciągu dnia temperatura będzie się mocno rozkręcać. Nie zabraknie słońca. U wybrzeży Europy Zachodniej znajdą się w najbliższym czasie niże, które we współpracy z wyżem sprowadzą do Polski ciepłe masy powietrza z południa.