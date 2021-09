Pogoda długoterminowa na wrzesień. Przed nami złota jesień? IMGW tłumaczy

Pogoda na wrzesień. IMGW: Możliwe przymrozki

Co to oznacza w rzeczywistości? Synoptycy IMGW wyliczyli, że średnia temperatura we wrześniu nie przekroczy 20 st. C. Prognozuje się, że najchłodniej będzie w Zakopanem (średnia temperatura 10-12 st. C.), zaś najcieplej w Opolu, gdzie średnio słupki rtęci mogą wskazać od 13,7 do 15,4 st. C.