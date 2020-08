Pogoda długoterminowa na wrzesień. Jaki będzie początek jesieni?

Pogoda długoterminowa na wrzesień

Długoterminowa prognoza pogody raczej nie rozczaruje. Nad Polską utrzymują się gorące masy powietrza. Wszystko wskazuje na to, że pogoda szybko się nie zmieni. We wrześniu będzie ciepło i słonecznie, a pierwsze tygodnie tego miesiąca będą suche. Nie ma dużego ryzyka wystąpienia nagłych niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, jak np. gwałtownych burz z gradem.

Prognoza na wrzesień. Jaka będzie pogoda?

We wrześniu czeka nas jeszcze wiele pogodnych i bardzo ciepłych dni, z temperaturą maksymalną nawet 24-28 st. C. Zapewne zdarzą się dni ze słabszą pogodą, jednak, se o tej porze roku są one nieuniknione, to jednak nie będzie ich dużo.