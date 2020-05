Pogoda długoterminowa na lato. Czeka nas upalne lato?

Planując wakacje, zastanawiamy się, jaka będzie prognoza długoterminowa na lato. Czy będzie słoneczne i upalne, czy raczej musimy przygotować się na chłodne dni i deszczową pogodę . Maj obfitował w burze, deszcz, a co ciekawe, nie obyło się też bez przymrozków. Czy lato będzie cieplejsze?

Pogoda długoterminowa na lato 2020. Idą upały

Synoptycy z Instytutu Meteorologi i Gospodarstwa Wodnego uważają, że lato będzie słoneczne i upalne. Temperatury mają wynieść powyżej normy. Oznacza to, że jeśli lubimy opalać się, na pewno będziemy mieć ku temu warunki.

Pogoda długoterminowa na lato. Spodziewajmy się gwałtownych burz

W lecie musimy się też spodziewać gwałtownych burz. Meteorolodzy IMGW zapowiadają, że mogą one wystąpić zwłaszcza w czerwcu i lipcu na wschodzie kraju, a towarzyszyć im będą silne opady deszczu. Deszczowy będzie zwłaszcza lipiec, gdy suma opadów może nieznacznie przekroczyć normę. Będzie to miało dobry wpływ na wegetację roślin. Wiosenna susza sprawiła, że sytuacja w polskim rolnictwie nie wygląda różowo, a ceny produktów znacznie wzrosły. Co więcej, susza spowodowała spore zagrożenie pożarowe dla lasów. Deszczowe dni w lecie mogą być zatem ratunkiem dla roślin.