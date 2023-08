Pogoda długoterminowa na 10 dni. Skrajne wartości na termometrach. To nie koniec

Pogoda na 10 dni w Polsce. Chłodny początek kolejnego tygodnia

Tuż po weekendzie w całym kraju nastąpi ochłodzenie. W poniedziałek temperatura maksymalna tylko na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie przekroczy 20 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju termometry wskażą od 14 do 19 st. C. We wtorek temperatura w kraju będzie mniej zróżnicowana i wyniesie od 18 do 20 st. C. Wciąż natomiast należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu