Pogoda. Diametralna zmiana. Chłód po upałach, ostrzeżenia IMGW przed burzami

Pogoda wyznacza koniec wakacji. Teraz będzie znacznie chłodniej i tak zostanie na dłużej. Według prognoz ma być też niebezpiecznie. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami z gradem, w niektórych częściach Polski nawet drugiego stopnia.

Egbert wraz ze swoim frontem nie tylko przyniósł z sobą burze i przelotne opady deszczu, ale również zmianę adwekcji, czyli zmianę kierunku napływających mas powietrza. I tak, o ile do niedzieli pompowane było do nas gorące i parne powietrze zwrotnikowe (znad północnej Afryki i Morza Śródziemnego), o tyle od poniedziałku (minimum przez następnych kilkanaście dni) docierać do nas będą chłodne i wilgotne masy powietrza atlantyckiego, a w niektóre dni nawet powietrza polarno-morskiego.

A to oznacza, że cały tydzień będzie znacznie chłodniejszy, bo temperatura wahać się będzie między 15 a 24 st. C. Jedynie w poniedziałek na południowym-wschodzie, jeszcze przed frontem chłodnym, utrzymają się dość wysokie temperatury rzędu 24-28 stopni. Należy przygotować się na intensywniejsze opady deszczu.

Pogoda na poszczególne dni

W poniedziałek intensywne opady deszczu spodziewane są na południu i w centrum kraju, głównie na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, na Śląsku i w woj. łódzkim, gdzie w ciągu dnia spadnie od 5 do 15 l/m2, a w Kotlinie Kłodzkiej nawet do 20-30 litrów. W nocy z poniedziałku na wtorek mocniej popada (do 5 do 15 l/m2) na wschodzie i południu Polski, w pasie od Mazowsza przez Świętokrzyskie po Śląsk i Małopolskę.