Pogoda. Piorun uderzył w cysternę. Groźny front nad Polską

Pogoda. To nie będą spokojne godziny dla mieszkańców środkowej i wschodniej Polski. Przez Polskę przechodzi front burzowy, który niesie ochłodzenie. Na zachodzie i południu burze już przyniosły straty. Na Podkarpaciu piorun uderzył w cysternę.

Już w niedzielę wieczorem i w nocy front dał o sobie znać na Pomorzu i w Wielkopolsce. - Minionej doby w związku z burzami interweniowaliśmy 272 razy. Do 79 akcji wyjeżdżali strażacy w woj. wielkopolskim, do 51 w woj. zachodniopomorskim i do 34 w woj. lubuskim - mówi Wirtualnej Polsce st. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda. Uwaga na gradobicia - później ochłodzenie

Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na północnym zachodzie (tam już front przeszedł), 24 st. C w centrum do 31 st. C na południowym wschodzie.