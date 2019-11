Pogoda daje się we znaki mieszkańcom Włoch. Zawalił się kawałek autostrady z Turynu do Savony

Z powodu ulewnych deszczy we Włoszech zawalił się 30-metrowy odcinek autostrady A6 z Turynu do Savony. Ratownicy przeszukiwali okolicę w poszukiwaniu potencjalnych ofiar. W niektórych regionach kraju pada od dwóch dni bez przerwy.

Pogoda daje się we znaki mieszkańcom Włoch. Wenecja dopiero co uporała się z ogromnymi powodziami. Teraz ulewne deszcze, z którymi północno zachodnia Italia zmaga się od kilku dni, doprowadziły do zawalenia się 30-metrowego fragmentu autostrady A6 z Turynu do Savony - informuje agencja "Associated Press".