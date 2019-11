Wenecja. Czy to koniec powodzi? We wtorek może spaść deszcz

Od tygodnia Wenecja zmaga się z katastrofalną powodzią. Poziom wody jest najwyższy od ponad 50 lat. Trzy kolejne fale zalały prawie 80% obszaru miasta, wywołując olbrzymie straty. Czy jest nadzieja, że woda wreszcie opadnie?

Wenecja. Czy poziom wody opadnie?

Poprzedni tydzień był dla Wenecji najgorszy od prawie 150 lat. Chociaż nie został pobity rekord przypływu z 1966 roku, wynoszący 194 centymetry, utrzymujący się niezwykle wysoki poziom wody, acqua alta, doprowadził do śmierci dwóch osób i wywołał duże zniszczenia. Ponad 50 zabytkowych kościołów i wiele innych zabytków zostało uszkodzonych.

Władze Wenecji prognozują, że w kolejnych dniach woda może opaść do 110-115 centymetrów. Jednak prognozy na wtorek przewidują kolejne opady deszczu w regionie, nawet do 25-30 mm.

Wenecja. Miasto zniknie pod wodą?

W niedzielę zagrożenie powodzią ogłoszono także w innych regionach Włoch. Wysoka woda spodziewana jest między innymi we Florencji i w Pizie. Silne burze uderzyły w Tyrolu i w Rzymie. Także prowincję Wenecja Euganejska, której stolicą jest miasto Wenecja, nawiedziła zła pogoda. Władze określiły sytuację w 11 gminach w rejonie miasta Portogruaro jako "krytyczną".

Po tegorocznej katastrofalnej powodzi media mówią o potrzebie zmian w Wenecji. Przez wiele lat włodarze starali się przyciągnąć jak najwięcej turystów, ignorowali jednak potrzeby mieszkańców. Według dziennika "Avvenire", co roku z Wenecji wyprowadza się tysiąc osób. Za kilkanaście lat grozi mu wyludnienie. Niedawno władze próbowały ograniczyć liczbę przyjmowanych gości przez wprowadzenie opłat za wstęp oraz zabroniły wielkim statkom wycieczkowym podpływania do zabudowań miasta. Organizacje ekologiczne twierdzą, że do 2050 roku cała Wenecja może na trwałe znaleźć się pod wodą.