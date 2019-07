Pogoda. Czy dziś będzie ciepło, a może deszczowo? Prognoza pogody na 17.07.2019

W pogodzie widać niewielką poprawę. Prognoza pogody na środę zapowiada się optymistycznie. W całym kraju coraz częściej zza chmur będzie wyglądało słońce. Niewykluczone są również niewielkie wzrosty temperatur.

Pogoda Warszawa – prognoza pogody na 17.07

Pogoda w Warszawie przyniesie dziś słońce, ale nie zabraknie również zachmurzenia i opadów deszczu. Poranek przywita mieszkańców stolicy umiarkowanym zachmurzeniem. O godzinie 6 rano termometry odnotują 14 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 13 st. C. Tuż przed południem zza chmur wyłoni się słońce, a temperatura wzrośnie do 20 st. C. W godzinach 14-16 niebo przysłonią chmury, z których może spaść przelotny deszcz. W kolejnych godzinach się rozpogodzi, a słupki rtęci wzrosną do 22 st. C. W środę warto pamiętać o kurtkach. Nieco wyższej temperaturze będzie dziś towarzyszył silny wiatr. Po południu jego prędkość przekroczy 30 km/h.

Pogoda Kraków – prognoza pogody na 17.07

Środowa pogoda w Krakowie przyniesie sporo słońca oraz nieco wyższe temperatury. O godzinie 6 rano na niebie będzie można zaobserwować umiarkowane zachmurzenie, a termometry odnotują 14 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie 13 st. C. Cieplej, a przede wszystkim pogodniej powinno być po południu. Rozpogodzenie nastąpi około południa. Najwyższą temperaturę termometry odnotują około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 21 st. C. Wiatr w Krakowie nie powinien być silny. Przez większość dnia jego prędkość będzie osiągać 20-23 km/h.

Pogoda Wrocław – prognoza pogody na 17.07

Pogoda w kratkę czeka dziś mieszkańców Wrocławia. Dzień zacznie się pochmurnie. O godzinie 6 rano termometry pokażą 15 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 14 st. C. O 8 rano zza chmur wyłoni się słońce, jednak zachmurzenie da o sobie znać jeszcze o godzinie 11. Ponowne wypogodzenie prognozowane jest na godzinę 14. Najcieplej powinno być około godziny 15. Słupki rtęci wzrosną do 22 st. C, a temperatura odczuwalna może osiągnąć nawet 23 st. C. Spacerowicze nie powinni obawiać się dziś wiatru. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 17 km/h.

Pogoda Gdańsk – prognoza pogody na 17.07

Czasem słońce czasem deszcz w pogodzie w Gdańsku. Na szczęście słońca będzie o wiele więcej niż deszczu. Niewielkie i przelotne opady mogą się dziś pojawić w godzinach 5-7 rano. W pozostałej części dnia prognozowana jest słoneczna aura. Nieco do życzenia pozostawi jeszcze temperatura. O godzinie 6 rano termometry odnotują 13 st. C, a odczuwalne będzie tylko 11 st. C. O kilka stopni cieplej powinno być po południu. Najnowsze prognozy pogody mówią o 17 st. C na termometrach i temperaturze odczuwalnej sięgającej 16 st. C. W ciągu dnia będzie rosła siła wiatru. Rano wyniesie ona 20 km/h, a po południu nawet 27 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – prognoza pogody na 17.07