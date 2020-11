Pogoda. Atak zimy na południu Polski. Spore utrudnienia

Barbara Nowacka o TVP: to są już standardy Korei

Pogoda. IMGW ostrzega

"Na tych terenach można spodziewać się zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna będzie wahała się od -6 st. C do 0 st. C., temperatura minimalna gruntu lokalnie może spaść nawet do -7 st. C" – można przeczytać w komunikacie.