Pogoda. Alert IMGW. Burze z gradem w 11 województwach

IMGW wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem. Alert II stopnia obowiązuje w południowej części Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej, Łódzkiej, Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a także całym województwie małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i śląskim.

Pogoda. Alert IMGW dla całego kraju - uwaga na upały

Ostrzeżenia przed burzami będą ważne do poranka, upał będzie doskwierał jeszcze przez cały poniedziałek. Temperatura maksymalna może osiągnąć w dzień wartość nawet do 35 stopni Celsjusza, a w nocy do 18-21 st. C.