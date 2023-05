Kłopoty TVP. Pracownicy są niezadowoleni, jest protest

- We wtorek złożyliśmy więc pismo w tej sprawie do władz TVP, zawierające szereg pytań. Nie rozumiemy, dlaczego pracownicy są traktowani nierówno i jedni otrzymują inflacyjne podwyżki, a drudzy nie. To są zasady krzywdzące dla wielu zatrudnionych. Dlatego oprotestowaliśmy tę uchwałę - powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl Andrzej Szenk, szef Rady Zakładowej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Radia i Telewizji