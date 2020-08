Podwyżki dla posłów. Były prezydent ocenia postawę opozycji

- Można mieć pretensje do politycznego charakteru decyzji opozycji, ale warto podkreślić, że pomysł podwyżek od początku do końca był autorstwa PiS. Politycy tej partii milczą w tej sprawie. Po głosowaniu najwięcej krytyki spadło na opozycję. Jakby cała wina za zamieszanie miała przypaść politykom Platformy czy Lewicy - uważa Komorowski.

Jego zdaniem, powrót do wynagrodzeń sprzed obniżki uposażeń jest do zaakceptowania i mieści się w granicach przyzwoitości. - Oczywiście kontekst przyjęcia ustawy jest bardzo niedobry. Mamy pandemię, zmagamy się z kryzysem gospodarczym na całym świecie. Warto jednak przypomnieć, że kilka lat temu, w znacznie lepszej sytuacji gospodarczej dzisiejsza opozycja proponowała zmiany w systemie wynagrodzeń dla najważniejszych osób w państwie. I wtedy również nie zdecydowano się ich przeprowadzić. Tamta sytuacja była dobra, ta jest zła i system pozostaje bez zmian. Podwyżki dla posłów czy ministrów zawsze będą budzić spore emocje w społeczeństwie i powinny być opracowane z dokładną starannością, a nie głosowane w Sejmie w kilka godzin - dodaje były prezydent.

- Jeśli Senat głosami opozycji odrzuci pomysł podwyżek, to jest duża szansa, że w Sejmie PiS już sam nie będzie chciał zjeść tej żaby. Po pierwsze, nie jestem przekonany, że Kaczyński zmobilizuje wszystkich posłów do głosowania za podwyżkami. Po drugie, straty polityczne mogą być duże i nie będzie im się to opłacało. Jeśli natomiast Senat znajdzie sensowny pomysł na ograniczenie podwyżek i zgłosi własny pomysł ze sprawiedliwymi rozwiązaniami, to niewykluczone, że powstanie pakt polityczny. Proszę zwrócić uwagę, że Jarosław Kaczyński jeszcze niedawno mówił, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Najwyraźniej zmienił zdanie. Jego klub, za jego zgodą, złożył propozycję daleko idących podwyżek. Jak zmienił raz, to może zmieni i drugi raz… - kończy Komorowski.