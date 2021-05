Podwójne życie niemieckiego oficera. Udawał uchodźcę z Syrii

Udawał uchodźcę z Syrii

Franco A. włożył wiele wysiłku organizacyjnego w stworzenie sobie fałszywej tożsamości jako rzekomy syryjski uchodźca. Oskarżonemu chodziło o to, by przygotowywane przez niego zamachy uchodziły za akty terroru osoby ubiegającej się o azyl i zachwiały tym samym zaufaniem do niemieckiej polityki azylowej.