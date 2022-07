"Podróżnik" przyznał się do zabicia kolejnej osoby. Konrad S. odsiaduje wyrok za inne zbrodnie

Konrad S., który obecnie odsiaduje wyrok więzienia za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, w 2015 roku przyznał się do popełnienia kolejnego przestępstwa - poinformował "Super Express". 38-letni mężczyzna napisał list do Komendy Stołecznej Policji, w którym wyjawił, że odpowiedzialny jest również za morderstwo z 2006 roku. - Chcę się przyznać, że poza tym na co mnie skazano, to ja zabiłem w maju 2006 roku na placu Zawiszy - powiedział.