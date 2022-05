Zakrwawiony mężczyzna wszedł do sklepu w Warszawie i umarł. Nieoficjalnie: Miał zostać raniony nożem

Do sklepu przy Nowym Świecie w Warszawie w nocy z sobotę na niedzielę wszedł ranny mężczyzna. Natychmiast wezwani na miejsce ratownicy udzielili mu pomocy, ale mimo to, mężczyzna zmarł. Policja pod nadzorem prokuratury wszczęła dochodzenie i apeluje o kontakt do osób posiadających wszelkie informacje na temat zdarzenia. Jak nieoficjalnie miały ustalić media, mężczyzna miał zostać raniony nożem.