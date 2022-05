Pracownicy socjalni zabierali jedzenie bezdomnym? Ziobro wkracza do gry

- Sprawy tego typu są trudne do prowadzenia – najczęściej chodzi o czyny sprzed wielu miesięcy, a niekiedy lat, podejrzewani mają możliwość ustalenia wspólnej wersji zdarzeń, która jest logiczna. Natomiast najistotniejsze jest to, by ludzie, którzy dostrzegają nieprawidłowości, nie czuli się zlekceważeni przez państwo i by nie żałowali, że informują o czymś, co uznają za złe – mówi nam osoba związana z prokuraturą.