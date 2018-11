Podróż PKP to dla pana Przemka koszt biletu i... rozmowy na infolinii. Nie ma na to pieniędzy

Pan Przemek często korzysta z pociągów. Podróż to dla niego nie tylko koszt biletu. To także rozmowa przez drogą infolinię, przez którą zamawia asystę, by móc wejść do pociągu. - Minuta połączenia kosztuje 1,29 zł brutto, a rozmowa potrafi trwać nawet godzinę - mówi WP.

Pan Przemek jest po dwóch operacjach kręgosłupa. Porusza się o kulach, często korzysta też z wózka inwalidzkiego. (Archiwum prywatne)

Pan Przemek mieszka w Kostrzynie nad Odrą. Jest osobą niepełnosprawną o ograniczonej sprawności ruchowej po dwóch operacjach kręgosłupa. Chodzi o kulach, a przy silniejszych bólach porusza się też na wózku inwalidzkim. Żyje z zasiłku w wysokości 630 zł.

- Sporo wydaję na bilety, by dotrzeć na konsultacje lekarskie. Często korzystam z usług PKP Intercity. Żebym mógł dostać się do pociągu, potrzebuję pomocy. Osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej mogą wystąpić z wnioskiem do przewoźnika o udzielenie pomocy w podróży. Aby ją otrzymać, najwygodniej jest zadzwonić na infolinię. A minuta połączenia kosztuje 1,29 zł brutto. To dla mnie bardzo dużo - wyznaje WP.

Godzinna rozmowa prowadząca donikąd

Ostatnią taką rozmowę prowadził przez ponad godzinę. Tylko po to, żeby dowiedzieć się, że PKP Intercity nie może mu pomóc z wniesieniem i wyniesieniem wózka inwalidzkiego z pociągu. - Stwierdzono, że na stacji Kostrzyn nad Odrą nie ma straży ochrony kolei, która takiej pomocy udziela. Ale fakt jest taki, że na dworcu w Kostrzynie taka straż jest. Tylko PKP Intercity chyba nie ma dokładnych informacji - twierdzi pan Przemek.

Ostatecznie do pociągu pomogli mu wejść robotnicy, którzy akurat pracowali na peronie.

Bezpłatny numer tylko dla sieci zagranicznych

Na stronie PKP Intercity podany jest też drugi numer kontaktowy. Ten jest jednak przeznaczony tylko dla osób dzwoniących z zagranicy. Tam koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora. - Wystarczyłoby usunąć płatną infolinię i zostawić tylko tę dla wszystkich. Wnioskowałem o to w PKP. Narazie bezskutecznie - mówi pan Przemek.

Aby otrzymać pomoc przy wejściu do pociągu można też wypełnić formularz na stronie internetowej. Pan Przemek mówi jednak, że nie zawsze ma dostęp do internetu. - Ponadto większość osób potrzebujących pomocy, na przykład osoby starsze, nie potrafią korzystać z komputera. Im pozostaje tylko ta kosztowna infolinia - mówi pan Przemek.

PKP "przygląda się" sprawie

Kwestię drogiej infolinii pan Przemek zgłosił do PKP, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Kancelarii Premiera i Kancelarii Prezydenta.

- Sprawa jest nam znana, została zgłoszona przez pana Kamińskiego. Oczywiście przyglądamy się jej - mówi WP Agnieszka Serbeńska, rzecznik prasowy PKP Intercity.

Niedostosowany dworzec

Pan Przemek zwraca też uwagę na problem z dostępnością całego dworca w Kostrzynie nad Odrą dla osób niepełnosprawnych.

- Peron 5, z którego często korzystam, nie jest w ogóle dostosowany do osób niepełnosprawnych. Żeby dostać się z niego na dworzec, trzeba przejść kilkanaście schodów. Windy nie ma - mówi pan Przemek. I dodaje, że osoby poruszające się na wózkach muszą przejechać przez cały peron, aby dojechać do kładki dla niepełnosprawnych.

Dyrektor PKP w Zielonej Górze Mariusz Olejniczak informował w październiku, że przebudowa stacji Kostrzyn nad Odrą została ujęta w planach do roku 2023.