Podróż papieża na Słowację. Prezydent Czaputova zapowiada

- Jeśli sytuacja na to pozwoli, to papież chciałby przyjechać na Słowację - przekazała w niedzielę Zuzana Czaputova. Prezydent Słowacji zapowiada, że do wizyty może dojść we wrześniu tego roku.

Podróż papieża na Słowację. Prezydent Czaputova zapowiada Źródło: Getty Images