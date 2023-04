Podróbki do gotowania ryżu hitem w Korei Płn. "Mogą kogoś zabić"

Śmiercionośny hit

Urządzenia do gotowania ryżu są sprzedawane pod inną marką "Amneokbap Gama", co tłumaczy się jako "ciśnieniowe urządzenie do gotowania ryżu". Niemniej koreańskie media klarownie wypowiadają się o nich jak o podróbkach słynnego wyrobu z Południa. Według raportu "JoongAng", reżim w Korei Północnej sprzedał gotowe urządzenia do gotowania ryżu nie tylko partnerom krajowym, ale także zagranicznym.