Podpalił strażaka z zazdrości. Śledczy chcą co najmniej 8 lat więzienia

Jest akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie z okolic Zamościa, którzy latem oblał benzyną i podpalili 27-letniego strażaka. Adamowi. G. za usiłowanie zabójstwa grozi kara co najmniej 8 lat więzienia. Przed sądem stanie też jego znajomy.

Zdaniem śledczych obaj mężczyźni musieli liczyć się z tym, że podpalony przez nich w lipcu ub. roku w Wielączy 27-latek może umrzeć. Dodatkowo do brutalnego ataku wcześniej razem się przygotowywali.

Stąd zarzut usiłowania zabójstwa w akcie oskarżenia, który właśnie trafił do sądu. - To czyn, za który grozi taki sam wymiar kary jak za zabójstwo, czyli od ośmiu lat aż do dożywotniego pozbawienia wolności - mówi reporterom "Kuriera Lubelskiego" Jarosław Rosołek, zastępca Prokuratora Rejonowego w Zamościu.