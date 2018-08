Podpalił osiem samochodów dostawczych. Straty wyniosły 140 tys. zł

Lubelscy policjanci zatrzymali 27-latka, który jest winny umyślnego podpalenia 8 aut zaparkowanych na parkingu DHL. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Lublinie, a ustaleniem sprawcy zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. W czwartek doszło do zatrzymania podpalacza. Funkcjonariusze znaleźli odzież, w którą 27-latek był ubrany w momencie popełnienia przestępstwa.

Mieszkaniec Krasnegostawu został przewieziony do policyjnego aresztu. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. W piątek został doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu osób w wielkich rozmiarach. Grozi mu za to 10 lat pozbawienia wolności.