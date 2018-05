Podpalenie w kamienicy posła Krzysztofa Brejzy. Tragedia była tuż, tuż - ujawnia nam jego żona

- Chciałabym wierzyć, że podpalenie to tylko przypadek, chuligański wybryk. Ale niczego nie możemy wykluczyć. Mój mąż jest osoba publiczną, jego poglądy nie podobają się wielu osobom – mówi nam w emocjonalnej rozmowie z Wirtualną Polską Dorota Brejza, żona posła.

- Byliśmy całą rodziną w domu, spaliśmy; o pożarze dowiedzieliśmy się nad ranem. Rozmawialiśmy z naszymi sąsiadami. To oni jako pierwsi zorientowali się, że dzieje się coś niedobrego i to oni ugasili płomienie. Wyglądało to tak, jakby ktoś podłożył ogień albo rozlał substancję łatwopalną. Najgorsze jest to, że ogień rozprzestrzeniał się po ścianie, na której biegną rury z gazem. Ściana ma około dziesięciu metrów. Jest czarna od sadzy, aż do drewnianych belek konstrukcyjnych dachu. Układ mieszkania u nas jest taki, że na tej ścianie mają pokój nasze starsze dzieci. My śpimy z drugiej strony z najmłodszym naszym dzieckiem. Naprawdę niewiele zabrakło, a mogło dojść do eksplozji. Aż strach pomyśleć, co by się stało gdyby instalacja puściła…– mówi nam Dorota Brejza.