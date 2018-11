Podpalenie flagi UE nie jest karane? "Takie są przepisy Traktatu Lizbońskiego"

Wszystko wskazuje na to, że członkowie Młodzieży Wszechpolskiej nie odpowiedzą za spalenie flagi UE. - Przepisy mówią o ochronie flag państwowych, a Unia Europejska państwem nie jest. To organizacja ponadnarodowa - tłumaczy w rozmowie z WP adwokat Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris.

Marsz Niepodległości był w tym roku wyjątkowo spokojny. W tłumie 250 tys. osób doszło jednak do kilku incydentów. Najpoważniejszy z nich to spalenie flagi UE. Policja wyznaczyła nagrodę 5 tys. zł za wskazanie sprawców tego czynu, a działacze Młodzieży Wszechpolskiej chętnie przyznali się, że to ich robota.