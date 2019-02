Podpalacz wychodzi na wolność. Beata Kempa: "Obawiam się o życie"

Sąd zdecydował o wypuszczeniu na wolność mężczyzny, który podpalił biuro poselskie Beaty Kempy i zagroził życiu 15 osób, w tym 6 dzieci. - Zastanawiam się, co działo się w głowie sędziego - komentuje Kempa (PiS).

- Chciałem tę partię (PiS) upokorzyć, chciałem upokorzyć Kempę. Chciałem doprowadzić do tego, by ta partia się rozpadła. (...) Podpalając to biuro poseł Kempy, chciałem w ten sposób wpłynąć na rząd, na parlament, na prezydenta - zeznał wcześniej mężczyzna. Teraz ma się leczyć psychiatrycznie, ale nie będzie dłużej przebywał w zakładzie karnym.