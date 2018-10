Podlaskie – z energią w przyszłość!

Dobra izolacja ścian, podłóg i dachów, szczelne okna i drzwi, nowoczesne systemy grzewcze, korzystanie z odnawialnych źródeł energii – te i inne czynniki, traktowane kompleksowo, składają się na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (szkołach, szpitalach, urzędach itd.), a także w mieszkaniach komunalnych. A lepsza efektywność energetyczna to oszczędność energii, czystsze powietrze oraz niższe rachunki.

Wzorem wysokorozwiniętych krajów europejskich Polska prowadzi działania nastawione na poprawę efektywności energetycznej. Dlatego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłoszony został konkurs z poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym w budownictwie komunalnym . Na co można otrzymać dofinansowanie? Na projekty dotyczące tzw. głębokiej, czyli kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i komunalnych budynków mieszkalnych oraz na audyty energetyczne dla sektora publicznego. Przypomnijmy, że kompleksowa modernizacja energetyczna obejmuje modernizację przegród zewnętrznych budynków, wymianę wyposażenia na energooszczędne oraz przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła.

Konkurs adresowany jest do podmiotów zarządzających nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne, do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego posiadających osobowość prawną, jak również podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (z wyłączeniem towarzystw budownictwa społecznego). Wnioski konkursowe mogą składać również podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych, a także kościoły i związki wyznaniowe i organizacje pozarządowe. Budżet konkursu to 80 milionów złotych. Można wiele zyskać i wiele dobrego zrobić. Nabór wniosków potrwa do 31 grudnia tego roku.