Podlaskie. Odcięli nieboszczykowi głowę. Sąd zdecydował ws. makabrycznej zbrodni

Witold Z. najpierw przez kilka lat się ukrywał. Wpadł w 2003 roku we Francji, gdzie siedział w więzieniu za inne popełnione w tym kraju morderstwo. Do Polski został deportowany w połowie 2021 roku. Jesienią Sąd Okręgowy w Suwałkach skazał go na 25 lat więzienia za zbrodnię z 2000 roku.