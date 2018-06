Podkomisja smoleńska: znaleziono ślady materiałów wybuchowych na Tu-154 i ciele jednej z ofiar

Jak informuje Polskie Radio, podkomisja smoleńska ustaliła, że na prezydenckim tupolewie oraz na ciele jednej z ofiar znaleziono ślady materiałów wybuchowych. Nie ma jednak żadnych dowodów wskazujących na ich obecność w glebie na miejscu katastrofy.

- Proszę zwrócić uwagę na odkształcenie elementów: podłużnic, taśm syntetycznych. Jeśli tam był wybuch, to one by się zniekształciły albo nadpaliły. To udowadnia niekompetencje Macierewicza i podkomisji smoleńskiej - tłumaczył, analizując zdjęcie wraku w programie "Tłit" na antenie WP.tv.