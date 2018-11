Podkomisarz puławskiej komendy miał jechać po pijaku. Wydmuchał ponad 2 promile

- Wszczęliśmy postępowanie dyscyplinarne, które może zakończyć się wydaleniem tego funkcjonariusza ze służby - powiedział nadkom. Waldemar Łazuga z KPP w Puławach. Podkomisarz komendy miał pić z kolegą alkohol na parkingu. Następnie pojechał autem do domu.

Śledztwo ws. zdarzenia, do którego doszło 28 października w Puławach, wszczęto we wtorek. Zastępca naczelnika wydziału kryminalnego puławskiej komendy policji, podkom. Włodzimierz Z. miał pić alkohol razem z innym funkcjonariuszem w stojącym na parkingu citroenie. Następne mężczyźni odjechali.

Ochrona sklepu, do którego należy parking, spisała numery rejestracyjne auta i przekazała je policji. Gdy ustalono, że samochód należy do Włodzimierza Z., komendant razem z zastępcą pojechali do jego domu. Na miejscu przebadano policjanta.