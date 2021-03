Podkarpackie. Mężczyźni przeżyli horror. Odganiali wilki piłami

Podkarpackie. Atak wilków na ludzi to sytuacja bardzo nietypowa

Prokurator mówił również, że sprawa jest wyjątkowo nietypowa, ponieważ wilki niezwykle rzadko zbliżają się do ludzi, a ataki na ludzi to sytuacja bezprecedensowa. Jednocześnie podkreślił, że okoliczni mieszkańcy informowali o tym, że w lasach znajduje się wilcza wataha ale do tej pory zwierzęta bały się zbliżać do ludzi.