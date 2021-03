Podkarpackie. Myśliwy zastrzelił dwa wilki

Podkarpackie. O odstrzał wnioskował burmistrz

Wniosek o zgodę na odstrzelenie wilków złożył burmistrz Brzozowa, który uzasadnił go potencjalnym niebezpieczeństwem ze strony zwierząt dla mieszkańców. Do wniosku przychylił się Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. - Wydanie decyzji jest podyktowane względami bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, w tym osób pracujących w lesie. Jest to konsekwencja incydentu z 1 marca tego roku, kiedy to trzy wilki podeszły bardzo blisko pracujących w lesie pilarzy. Zachowanie wilków miało wskazywać na przygotowywanie przez nie ataku - tłumaczył rzecznik instytucji Piotr Otrębski.