Podkarpacie. Odkrycie archeologów

- Pierwszym zaskoczeniem było to, że tych grobów przez nas odkrytych - nieprzebadanych przez profesora Hadaczka - jest jeszcze bardzo wiele. Do tej pory odkryliśmy ich 100. Karol Hadaczek odkrył ich 180, a więc jest to ogromne cmentarzysko w porównaniu do innych cmentarzysk z tego okresu. Tak jak się spodziewaliśmy, niemal wszystkie to groby ciałopalne, natomiast dużym odkryciem było znalezienie dwóch pochówków szkieletowych - opowiadała w rozmowie z RMF FM Anna Lasota-Kuś.