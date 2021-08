Podkarpacie: bójka w szpitalu. Zaatakował prętem od kroplówki

Podkarpacie. Zaatakował stojakiem na kroplówkę, uciekł ze szpitala

Wszystko zaczęło się po godzinie 3. Nagle pacjent wybiegł z sali, zaatakował pielęgniarkę, używając metalowego pręta z wieszaka do kroplówki. Ciosy otrzymały również dwie osoby, które próbowały jej pomóc. Wszystko wskazuje na to, że były to inne pielęgniarki, które dyżurowały na oddziale. Okazało się, że przed ucieczką z sali 30-latek dotkliwie pobił dwóch pacjentów.