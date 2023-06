Podejrzany o zgwałcenie pasażerki. Kierowca schwytany w Płocku

Prokuratura Wrocław-Śródmieście, która przedstawiła kierowcy zarzut m.in. zgwałcenia kobiety wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego aresztowanie. - Z uwagi na to, że czyn ten zagrożony jest wysoką karą pozbawienia wolności - do lat 12 sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o jego wstępnie 3-miesięcznym aresztowaniu – podała policjantka.