Podejrzany o zabójstwo uciekł z konwoju. Mężczyźnie grozi dożywocie

Podczas konwoju do szpitala psychiatrycznego Adam D. wykorzystał nieuwagę funkcjonariuszy i wyskoczył z pojazdu. Prokuratura wciąż bada jak mężczyzna uwolnił się z kajdanek. Możliwości są dwie: albo ktoś mu w tym pomógł, albo uwolnił się za pomocą jakiegoś przedmiotu.

- Zostały mu uzupełnione zarzuty o usamowolnienie się z policyjnego konwoju i kajdanek oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjantów, którzy go konwojowali - tłumaczy w rozmowie z TVN24 Roman Witkowski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. - Mężczyzna podczas ucieczki z konwoju użył przemocy wobec policjanta odpychając go, przez co funkcjonariusz doznał urazu kolana i nadgarstka - mówi.