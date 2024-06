Podejrzane oferty spływają do Polski. Rosjanie badają rynek?

"Rzeczpospolita" informuje też, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w ofertach doszły nowe pytania, np. czy UE nie powinna zaprzestać wprowadzania nowych sankcji na Rosję, czy nie powinna ograniczyć dostaw broni do Ukrainy, bo "to jest ze szkodą dla obywali UE", albo czy Rosja nie powinna podjąć bardziej radykalnych kroków, by wojna w końcu się skończyła.