Podczas pływania zaatakował go krokodyl. "Miał szczęście, że uszedł z życiem"

- W okolicy występuje duża populacja krokodyli słodkowodnych. Zwykle są dość bojaźliwe, ale kiedy są zaskoczone, stają się agresywne – podkreślił Brad Hardy, nadinspektor północno-zachodniego dystryktu Queensland Ambulance Service. Mimo wszystko jednak, kąpiele w okolicznych wodach nie są zabronione. W parku narodowym Queensland istnieją tabliczki ostrzegające o niebezpieczeństwie, a, według Michelle Lomo, byłej właścicielki ośrodka turystycznego Adels Grove, najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, gdy spotka się krokodyla, to mocno hałasować - to go odstraszy.