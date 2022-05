Pies zaatakował przechodniów w Lęborku. Ekspert mówi, czego absolutnie nie robić w takiej sytuacji

W sytuacji, w której dojdzie do ataku psa, należy pamiętać o możliwych konsekwencjach. Właściciel z Lęborka ma wielkie szczęście, że nikomu nic poważnego się nie stało, jednak to nie zwolni go z odpowiedzialności. Za pozostawienie czworonoga bez opieki grozi mu nagana, kara pozbawienia wolności lub grzywna wynosząca do 1000 zł. Dodatkowo całe zajście zostało zgłoszone do Sanepidu.