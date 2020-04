Podatki, recepty, sprawy urzędowe – jak to zrobić, nie wychodząc z domu?

Ta sytuacja dla wszystkich jest nowa: z powodu pandemii, dla bezpieczeństwa własnego i innych, nie wychodzimy z domów. Ale przecież życie toczy się dalej i są sprawy, które nie mogą czekać. Jak w takim razie rozliczyć PIT lub inne podatki, dostać receptę na leki, złożyć podanie o nowy dowód osobisty czy zarejestrować narodziny dziecka? Okazuje się, że dzięki Funduszom Europejskim, a dokładnie dzięki programowi Polska Cyfrowa, takie życiowe sprawy można załatwić po prostu… przez Internet.

Profil Zaufany – nie taki diabeł straszny!

Kluczem do korzystana z e-usług jest Profil Zaufany. Jest on odpowiednikiem dowodu osobistego w świecie online’owym. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie, warto więc taki profil założyć. Założenie Profilu Zaufanego jest bardzo proste. Najszybciej zrobisz to, oczywiście, przez Internet – wystarczy, że masz konto w banku i obsługujesz je online. Są też inne możliwości. Komplet informacji oraz wskazówek, jak założyć Profil Zaufany krok po kroku, znajdziesz na: www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Pamiętaj, że dzięki Profilowi Zaufanemu masz dostęp do wielu e-usług, które znacznie ułatwią Ci życie – nie tylko w czasach koronawirusa.

e-PIT i e-podatki – najprostsza droga rozliczenia się z fiskusem

Zbliża się czas składania PIT-ów, a co za tym idzie częściej niż kiedykolwiek mamy pytania i rozmaite wątpliwości co do podatków i sposobów ich rozliczania. Jak bez stresu obliczyć należność, wypełnić PIT czy zasięgnąć wiarygodnej informacji, nie wychodząc z domu? Najszybciej – przez serwis podatki.gov.pl, który powstał z dofinansowaniem z programu Polska Cyfrowa.

Serwis podatki.gov.pl to nie tylko możliwość wypełnienia PIT-ów czy innych zeznań podatkowych. To także kompletny i wiarygodny zbiór przydatnych informacji, praktycznych porad dla podatników oraz interaktywnych formularzy. Znajdziesz tam gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat podatków, ulg, sposobów rozliczeń itp. Bez problemu odszukasz to, co Cię interesuje. Serwis jest bowiem wyjątkowo przejrzysty, a w dodatku napisany zrozumiałym dla każdego językiem.

Powiedzmy, że chcesz złożyć e-PIT. W tym roku to prostsze niż kiedykolwiek! Wchodzisz na podatki.gov.pl, a tam czeka już przygotowane dla Ciebie zeznanie podatkowe. Następnie krok po kroku system podpowiada Ci, co masz wpisać w odpowiednie rubryki. Potem pojawia się obliczona kwota podatku oraz kwota do zapłaty lub nadpłata. Proste, prawda? Jeszcze prościej jest, gdy masz Profil Zaufany. Wtedy po zalogowaniu masz gotowe wyliczenie i możesz od razu zrobić przelew na swój mikrorachunek podatkowy.

Chcesz wiedzieć, jak to działa? Sprawdź na www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala/

UWAGA: usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Medycyna online – e-recepta, e-porady i przydatne informacje medyczne

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że obecnie szpitale i lekarze są pochłonięci przede wszystkim walką z koronawirusem. Sami też obawiają się o swoje zdrowie. Co zrobić w sytuacji, kiedy potrzebujemy pilnie porady medycznej albo kończą nam się stale przyjmowane lekarstwa? Odpowiedzią jest serwis pacjent.gov.pl, także stworzony przy udziale funduszy unijnych z programu Polska Cyfrowa.

To znacznie więcej niż tylko Internetowe Konto Pacjenta czy coraz popularniejsza e-recepta. To serwis, który ma odpowiadać na większość pytań pacjentów. Jest to bezcenne źródło informacji – zwłaszcza teraz, kiedy szczególnie ich potrzebujemy.

W serwisie znajdziesz między innymi: numery do stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz listę jednoimiennych szpitali zakaźnych czy listę szpitali z oddziałami zakaźnymi pacjent.gov.pl/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa

listę oraz kontakt do placówek POZ w twojej okolicy, w których możesz uzyskać e-poradę

inne ważne informacje i aktualności, np. porady jak zachować się w określonych sytuacjach w czasie epidemii: pacjent.gov.pl/aktualnosci/wirtualny-asystent-odpowie-na-pytania albo pomoc w znalezieniu konkretnego leku, jeśli nie wiesz, w której aptece jest on dostępny pacjent.gov.pl/szukam-leku.

A ponieważ nie możemy – i nie chcemy – wychodzić z domu, szczególnego znaczenia nabrała ostatnio jedna z funkcjonalności serwisu pacjent.gov.pl – Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Dzięki IKP załatwisz wiele spraw związanych ze zdrowiem, bez konieczności wizyty w przychodni czy u lekarza. Jakich? Możesz na przykład: poprosić lekarza, pielęgniarkę lub położną o e-receptę, jeśli w przewlekłej chorobie potrzebujesz dalszego leczenia

upoważnić bliską osobę do załatwiania spraw w twoim imieniu (np. do odbioru e-recepty, wyników badań itp).

Ważną częścią tego systemu jest sama aplikacja e-recepta. Być może już z niej korzystałeś. Jeśli nie, komplet informacji znajdziesz tutaj: pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

To wyjątkowo pożyteczna funkcjonalność w czasach pandemii.

Jeśli więc chorujesz przewlekle, a kończą Ci się stale przyjmowane leki – nie musisz iść na wizytę do przychodni. Po prostu poproś lekarza lub pielęgniarkę o wystawienie e-recepty, np. podczas konsultacji telefonicznej. Na swój telefon (SMS) lub mail dostaniesz czterocyfrowy kod, który podasz w aptece wraz z numerem PESEL i odbierzesz swoje leki. Jeśli korzystasz z e-maila, zamiast podawać numer PESEL możesz pokazać na wyświetlaczu telefonu kod kreskowy.

A czy zdarzyło Ci się kiedyś zgubić papierową receptę? Teraz to nie problem, bo każda papierowa recepta ma swoją postać elektroniczną na Internetowym Koncie Pacjenta i możesz ją w każdej chwili wydrukować. Tam też możesz sprawdzić dawkowanie swoich leków.

e-administracja – załatwiaj sprawy urzędowe online

Pisaliśmy już na początku o Profilu Zaufanym. W 2019 roku założyło go ponad 2 mln 114 tys. osób. A to oznacza, że w ciągu 12 miesięcy Polacy założyli niemal tyle profili, co przez… siedem lat! Profil, będący kluczem do e-administracji, na koniec 2019 roku miało już ponad 4,7 mln Polaków. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej, bo z powodu epidemii koronawirusa e-usługi biją rekordy popularności.

Czy wiesz, ile spraw urzędowych możesz załatwić nie ruszając się z domu? Oto kilka przykładów:

• zgłoszenie narodzin dziecka www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodzina-jest-najwazniejsza---narodziny-dziecka-zglaszajcie-online

• nowy e-dowód www.gov.pl/web/cyfryzacja/zalatw-zalegle-sprawy--zloz-online-wniosek-o-nowy-dowod-osobisty

• odpis z USC www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu.

A jeśli nie wiesz, czy daną sprawę możesz załatwić przez Internet, zadaj w tej sprawie pytanie, korzystając z tzw. pisma ogólnego. W ten sposób możesz też napisać wyjaśnienie w toczącej się sprawie, złożyć zażalenie, żądanie, podanie lub wniosek.

Szczegóły na temat pisma ogólnego znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Tak więc, nie narażaj bez potrzeby siebie i innych. Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Wiele ważnych spraw życiowych możesz przecież załatwić online, dzięki programowi Polska Cyfrowa finansowanemu z Funduszy Europejskich.

To jeszcze nie wszystko. Teraz, kiedy zawieszone są zajęcia w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do przeprowadzania lekcji na odległość. Program Polska Cyfrowa wyposaży w taki sprzęt jak najwięcej szkół, które udostępnią go potrzebującym uczniom i nauczycielom.

Od 1 kwietnia każda gmina może złożyć wniosek w konkursie.

- Wprowadziliśmy zmiany w programie Polska Cyfrowa i otrzymaliśmy na nie zgodę Komisji Europejskiej. Dzięki modyfikacji zasad korzystania z programu każda gmina może otrzymać co najmniej 40 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Posłuży on uczniom i nauczycielom do zdalnej edukacji – powiedziała Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

