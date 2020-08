Podatek od deszczu. Kto go zapłaci?

Zmiany wprowadza ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, który do połowy września znajduje się w konsultacjach międzyresortowych i społecznych. Celem tej regulacji jest wprowadzenie pakietu rozwiązań, które ułatwią zatrzymywanie wody i poprawią dostępność zasobów wodnych w Polsce , by złagodzić negatywne skutki coraz dłuższych okresów suszy.

- Mamy zabetonowane miasta, drogi, autostrady, ekspresówki. Cały problem polega na tym, że woda nam bezproduktywnie z tych betonowanych powierzchni spływa do kanalizacji, z kanalizacji do rzek i rzekami odpływa do Bałtyku - powiedział Przemysław Daca, który zauważa problem w "zabetonowanej Polsce". Dodał jeszcze, że zatrzymujemy tylko 6,5 procent wody rocznego opadu, a powinniśmy zdecydowanie więcej.