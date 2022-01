Pod żubrami załamał się lód. Zginęło 21 zwierząt

W maju 2021 roku białoruskie władze podały, że na terenie białoruskiej Puszczy Białowieskiej żyje ok. 675 żubrów. Wówczas stwierdzono, że wielkość pogłowia przekroczyła poważnie optymalny poziom, "co pozwala gospodarować dzikimi żubrami na terenie Republiki Białoruś i za granicą". Wówczas zdecydowano się sprzedać część zwierząt do Rosji.