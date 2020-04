Poczta nie może żądać wydania list wyborców? Nowe informacje

"Decyzja Prezesa Rady Ministrów nie została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, stosownie do informacji zawartych w pouczeniu do tej decyzji, że nie ma ona waloru ostateczności, bowiem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia możliwe jest złożenie do Prezesa Rady Ministrów wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Walor ostateczności, a co za tym idzie, możliwość wykonania decyzja ta uzyska w dniu w dniu 4 maja 2020 r. Wynika to z faktu, że zarówno dzień 1 maja jak i 3 maja to dni wolne od pracy, zaś dzień 2 maja przypada w niedzielę" - argumentuje konstytucjonalista, dr Bartłomiej Opaliński.