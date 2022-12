Atak zimy na południu. Pociąg utknął w zaspie na kilka godzin

Zimowe utrudnienia na torach

To nie jedyny problem, z jakim musieli się dziś zmierzyć pasażerowie pociągów. Portal Kolejpodsudecka.pl wspomina jeszcze między innymi o porannym pociągu Regio do Kędzierzyna, który około godziny 7.00 został zatrzymany w Racławicach Śląskich. Stamtąd w dalszą drogę pasażerowie zostali wysłani autobusem. Portal zaznacza, że nie wiadomo, czy warunki na drogach pozwoliły im dotrzeć do celu.