Pobili go i zmuszali do podpisania umowy

Nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi dwóm mężczyzną podejrzanym o wymuszenia rozbójnicze. 37 i 38-latek pobili pokrzywdzonego i zmuszali go do podpisania umowy o sprzedaży auta. Gdy to się nie udało, odebrali 33-latkowy kluczyki i odjechali.