Po zamachu na Trumpa jedna mapa rzuca się w oczy

"Financial Times", który jest bardziej ostrożny w swoich prognozach, twierdzi, że "próba zabójstwa w Pensylwanii prawdopodobnie wzmocni wizerunek byłego prezydenta jako męczennika". Przytacza także wypowiedzi polityków Partii Republikańskiej, którzy są przekonani, że Trump jest teraz nie do pokonania. Gazeta podaje również opinię niezwiązanego z żadną ze stron Roba Caseya z firmy Signum Global Advisers, specjalizującej się w analizie politycznej. Casey ocenił, że "to wydarzenie ma potencjał do zwiększenia poparcia dla byłego prezydenta Trumpa, podkreślając jego wigor, motywując jego bazę i wzbudzając sympatię do niego".